"Создались проблемы": Филипп Киркоров не может перевезти прах мамы и бабушки в Россию

Певец Филипп Киркоров все еще не перевез прах матери и бабушки из Болгарии в Москву. Поп-король рассказал, что ему пришлось столкнуться с проблемами на пути к воплощению своего решения.

Певец Филипп Киркоров посетовал на сложности. Он планировал захоронить троих близких людей — маму, отца и бабушку в одной могиле. Но пока это у него не получается.

"Хотел перевезти прах мамы и бабушки из Болгарию в Россию. Но это оказалось бюрократически сложно. Создались проблемы, чтобы перенести прах и захоронить рядом с Бедросом. Но МИД России мне помогает. Уже почти все готово и памятник есть", — поделился Филипп Киркоров.

Он дал понять, что сложности возникли со стороны Болгарии. Страна недавно стала членом ЕС, и возникшие проблемы, по словам Киркорова, связаны именно с этим обстоятельством.

Об этом Филипп Киркоров поведал на Троекуровском кладбище. 18 марта он вместе с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией посетил могилу Бедроса Киркорова. Исполнился ровно год со смерти мэтра.

Именно после смерти Бедроса Киркорова Филипп принял решение перезахоронить прах мамы и бабушки. Привезти их в Россию.