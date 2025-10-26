Сотникова описала новую девушку для Аскольда Запашного: "Не просто красивая и с длинными ногами"

Известная актриса Вера Сотникова сделала неожиданное заявление о личной жизни известного дрессировщика Аскольда Запашного.

Что Сотникова думает про Запашного

В своем блоге она разместила фотографию, сделанную на съемочной площадке популярного шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ. Подписывая снимок, актриса отметила, что младший брат Эдгарда Запашного является весьма привлекательным кандидатом в мужья.

Беседуя с Лерой Кудрявцевой прославленный дрессировщик впервые публично поделился подробностями о своем разводе с женой Элен и отношениях на стороне. И этим он вызвал волну обсуждений среди зрителей. Многие поклонники активно отреагировали на откровенность артиста.

Оказалось, что у Аскольда была тайная любовная связь с девушкой Дианой, когда он был еще женат. Причем, Элен знала о том, что ее муж живет с другой. Та родила ему внебрачного сына, которого назвала его в честь отца Аскольдом.

Сейчас Запашный — завидный холостяк. Он разошелся с Элен и не хочет жить под одной крышей с Дианой. С новыми отношениями дрессировщик не спешит. Но Сотникова поделилась мнением, какая избранница должна быть рядом с ним.

"Эх, девчонки! Оказывается, наш Аскольд — завидный жених! Но завоевать его сердце будет не просто. Ему нужна особая девушка. Не просто красивая с длинными ногами, а образованная, воспитанная, талантливая. Сдержанная и страстная одновременно, способная пожертвовать своими интересами ради него. Ему нужна настоящая любовь", - уверена Сотникова.

Она также подчеркнула, что Запашный обладает сильным и уникальным характером, поэтому женщине, которая окажется рядом с ним, потребуется немало выдержки и терпения.

Актриса заметила, что его профессия связана больше с общением с животными, нежели с людьми, особенно женщинами. Именно поэтому его партнерше важно уметь уравновесить его темперамент и создать гармонию в отношениях.