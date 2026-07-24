«Состояние здоровья резко ухудшилось»: певицу МакSим госпитализировали после смерти отца

Марина Максимова, известная как певица МакSим, переживает одну из самых тяжелых страниц в своей жизни — недавно она потеряла отца. Утрата оказалась настолько болезненной, что здоровье 43-летней артистки резко пошатнулось. В итоге МакSим пришлось обратиться за медицинской помощью: ее госпитализировали.

Находясь под наблюдением врачей, певица нашла силы выйти на связь с поклонниками, чтобы лично рассказать о происходящем и не допустить распространения слухов. Она подтвердила, что сейчас ее главная задача — восстановить здоровье, а потому все запланированные концерты пришлось отменить.

В своем блоге МакSим откровенно поделилась с подписчиками деталями ситуации.

«На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния», — рассказала звезда.

Слова певицы прозвучали как искреннее признание: она не скрывает, насколько серьезным оказался удар, и подчеркивает, что сейчас должна в первую очередь прислушаться к рекомендациям медиков. Поклонники в комментариях выражают артистке слова поддержки и желают скорейшего восстановления.