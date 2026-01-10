Известный певец Сосо Павлиашвили раскрыл секрет своего 'греховного' прошлого прямо при жене. Сосо Павлиашвили стал гостем шоу Басты, где зрители задают вопросы звездным гостям. Артист откровенно общался с публикой и не игнорировал даже самые пикантные темы.

Тысяча любовниц и один главный вопрос

В зале всплыло старое признание певца. Сосо Павлиашвили напомнили, как в одном интервью он говорил о тысяче любовниц. Один из поклонников попросил совета, как побить этот рекорд. Павлиашвили не стал смущаться и ответил в своем фирменном стиле.

"Надо быть Сосо Павлиашвили. Это не хвастовство. Это было все до Иры", — ответил Сосо Павлиашвили.

Он подчеркнул, что тогда у него не было ни денег, ни стабильности, но женщины всегда любили его. Музыкант признался, что не гордится количеством романов. Он негативно оценил свое бурное прошлое.

"Это был большой грех, я вам скажу. За это не раз поплатился, потому что блуд — это грех. Желаю, чтобы вы по этому пути не шли. Хотя, конечно, ваше дело, вам принимать решение", — добавил Сосо Павлиашвили.

Певец тут же смягчил звучание своей шутки про 'надо быть Сосо Павлиашвили'. При этом он задел журналиста Отара Кушанашвили, заявив, что тот может соперничать с ним по количеству женщин.

"У Кушанашвили было не меньше", — слил Отара Сосо.

Благодарность всем бывшим

Сосо Павлиашвили отметил, что относится к прошлым отношениям с уважением. Он заявил, что благодарен каждой женщине, которая была с ним.

"Может быть, они вдохновили меня на что-то лучшее и подготовили меня к встрече с супругой", — признался Павлиашвили.

Эти слова прозвучали при полной тишине в зале. На записи шоу видно, что рядом находились самые важные зрительницы в его жизни — супруга Ирина и их младшая дочь Сандра.

Первый брак, измена и развод

Павлиашвили не скрывает, что его первый брак был разрушен из-за его неверности. Нино Учанейшвили осталась с сыном на родине, в Грузии, пока Сосо строил карьеру в Москве. Музыкант признавался, что тогда не смог устоять перед соблазнами звездной жизни.

Сосо добавил, что каждый день мысленно просит прощения у первой жены.

Знакомство с Ириной и протест родителей

Свою нынешнюю спутницу жизни Ирину Патлах артист встретил, когда был еще в браке. Родители девушки были категорически против такого союза. Их настораживало сразу два факта: певец был женат и значительно старше избранницы.

По словам окружения, расторгнуть отношения с Нино музыкант решился только тогда, когда узнал о беременности молодой пассии.

Несмотря на все противоречия и тяжелый старт, пара сумела создать крепкую семью. Ирина и Сосо вместе уже больше 25 лет. У них две дочери: Елизавета и Сандра.

Павлиашвили честно рассказал, как устроен их союз сегодня. Он признался, что они до сих пор не зарегистрировали брак, но пять лет назад скрепили его в церкви.

До встречи с Ириной Патлах у Сосо Павлиашвили был роман с певицей Ириной Понаровской. Их отношения продолжались четыре года и завершились по инициативе Понаровской. Вокалистка рассказывала, что Павлиашвили был единственным женатым мужчиной, с которым она позволила себе закрутить роман.

По материалам YouTube-шоу Басты 'Вопрос ребром'

