Соседов рассказывал, как за год до трагедии упал у подъезда: «На ровном месте»

В ноябре 2025-го он возвращался домой и оступился буквально на ровном месте — у собственного подъезда. Тогда критик сломал лодыжку на левой ноге.

Тот случай Соседов подробно описал сам. По его словам, перелом оказался без смещения, но нога заживала долго — около двух месяцев.

«Нога подвернулась на ровном месте — на асфальте. Шел очень быстро — словно на крыльях парил, у меня есть такая особенность — я всегда очень быстро хожу, в темпе хорошем. А мне уже нельзя это делать, видимо. Сломал лодыжку на левой ноге — вот так подвернулась неудачно нога», — рассказывал он.

После этого случая Соседов старался передвигаться осторожнее. Но, как показали дальнейшие события, полностью застраховаться от подобных ситуаций не получилось.

Сергей Соседов всю жизнь следил за здоровьем. Он регулярно ходил в бассейн, каждое утро делал зарядку, посещал врачей и контролировал давление — у него была привычная гипотония с показателями 100 на 60. Один из специалистов, работавших с критиком, отмечал, что тот не жаловался на самочувствие, а анализы соответствовали возрасту.

Единственное, на что иногда сетовал Соседов, — усталость, как и многие жители мегаполиса. При этом он не злоупотреблял алкоголем, но так и не смог отказаться от одной привычки — курения.

Роковым стало 23 сентября 2026 года. Соседов вышел из номера в отеле Нерюнгри, чтобы прогуляться и перекурить. Когда он возвращался, то оступился на лестнице, упал и сильно ударился затылком. Его госпитализировали и прооперировали, но травма оказалась несовместима с жизнью. Судебно-медицинская экспертиза установила: смерть наступила от черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг.