Соседов поддержал требование штрафовать уехавших звезд: «Попробовала бы Пугачева в советское время пикнуть»

Вопрос о том, должны ли уехавшие из страны знаменитости продолжать получать государственные выплаты, регулярно вызывает бурные дискуссии. На фоне этих обсуждений особенно громко звучат резкие мнения экспертов и публичных персон. Музыкальный критик Сергей Соседов не стал сдерживаться и прямо высказался о ситуации с пенсией Аллы Пугачевой, а заодно напомнил о ее поведении в разные периоды карьеры — от советских гастролей до сегодняшних интервью. Его слова — это не просто комментарий, а целая ретроспектива с жесткими оценками и вопросами к артистке.

Пенсия на фоне громких заявлений

Алла Пугачева, народная артистка СССР и одна из самых узнаваемых фигур отечественной эстрады, продолжает получать ежемесячную пенсию, несмотря на то что живет за пределами России. При этом ряд ее публичных высказываний вызвал у части аудитории резкое неприятие. В частности, некоторые поклонники отвернулись от 77‑летней певицы после того, как она использовала в отношении жителей России слова «холопы» и «рабы».

Ситуация обострилась после скандального интервью Пугачевой в сентябре 2025 года: в нем артистка негативно высказалась о ряде деятелей российской политики и культуры. На этом фоне в соцсетях появились призывы лишить певицу государственных выплат.

Сергей Соседов поддержал идею финансовой ответственности за публичные заявления. По его мнению, те, кто уехал и при этом негативно высказывается о родной стране, должны нести последствия:

«Если уехали и говорят о своей стране плохо, то должны за это расплачиваться. За русофобские высказывания надо штрафы брать — пусть расплачиваются своей пенсией. Наболтала лишнего — штраф с тебя», — считает Сергей Соседов.

Для Соседова эта позиция — вопрос элементарной справедливости: если человек публично критикует страну, из которой уехал, то не должен одновременно пользоваться её социальными гарантиями.

Контраст эпох

Критик провел четкую параллель между тем, как Пугачева вела себя в советское время, и ее нынешними заявлениями. По словам Соседова, в 80‑е годы артистка была куда осмотрительнее, потому что понимала цену возможной опалы.

«Попробовала бы Пугачева в советское время пикнуть, что ей мало платят, что не в те места или страны посылают выступать. Где бы она была, хочется мне узнать? Когда она ездила на гастроли в ту же Швецию, расписывала, как у нас хорошо. Говорила, что артисты могут сами выбирать себе репертуар, что у нас свобода выражения… Она выступала всегда за границей как посланница страны. Представляете, она поехала бы в Италию в 1982 году и на пресс‑конференции стала бы чихвостить Советский Союз, говорить, что Рафаэлла Карра и Ricchi e Poveri получают хорошие гонорары, а она — нищая. Попробовала бы она такое сказать! Где бы она оказалась, хочется спросить?» — риторически задался вопросом Соседов.

В этом контрасте Соседов видит не просто разницу времён, а разницу в личной ответственности: раньше каждое слово могло стоить карьеры, сегодня же публичные фигуры, по его мнению, позволяют себе гораздо больше.

Скандалы, пиар и «левые» концерты

Соседов не ограничился оценкой современных высказываний Пугачевой и напомнил о старых историях, связанных с ее именем. В частности, он упомянул громкий скандал в ленинградской гостинице, после которого было заведено уголовное дело. По словам критика, директор певицы Олег Наумович рассказывал ему, что этот конфликт мог быть частью пиар‑стратегии.

Еще более жесткие претензии Соседов выдвинул в отношении финансовой стороны концертной деятельности Пугачевой в советское время.

«Пусть она расскажет о „левых“ (неофициальных) концертах в советское время. Как проглаживали использованные билеты утюгом и прогоняли их снова, как имитировали сожжение якобы непроданных билетов, а вырученные деньги делили между собой. Как за эти махинации пострадали ее директора, а также музыкальный руководитель сопровождавшей ее тогда группы „Ритм“ Александр Авилов, как она выступала свидетелем в судах по их делам и так далее. Вот это было очень интересно послушать, а не о том, какие низкие концертные ставки были у нее в то время», — сказал Соседов.

Эти слова — не просто упрек в адрес артистки, а попытка напомнить, что репутация публичных людей строится не только на таланте, но и на том, как они ведут себя в спорных ситуациях.

По материалам URA.RU

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