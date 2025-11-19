Соседов — о карьере Диброва с 'расстегнутыми штанами': "Это толчок к успеху"

Звезды отечественного шоу-бизнеса по-разному отнеслись к тому, что Дмитрия Диброва случайно засняли в компании некой молодой девушки да еще и в не самом лучшем виде. Казалось, что шоумен был пьян. Он даже не потрудился застегнуть штаны.

Что говорят звезды о Диброве

Яна Поплавская заверила, что теперь едва ли подаст руку телеведущему. Блогер Алана Мамаева считает, что Дмитрию просто кто-то отомстил за продажу семейного особняка. Якобы нашлись желающие "слить" компрометирующие Диброва кадры в Сеть.

Бывшая жена шоумена Полина Диброва заявила, что вообще не знает, как комментировать этот скандал. Она подметила, что находится в "принятии".

"Но каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Поэтому давайте перестанем это обсуждать, там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели", — добавила Полина.

Отар Кушанашвили заявил, что разочаровался в Диброве, которого считал интеллектуалом. Он уверен, что Дмитрий так и не смог понять, почему Полина с ним разошлась. Теперь шоумен остался один со своими переживаниями.

А Оскар Кучера подметил, что окружение только потешается над Дмитрием, который оказался в беде. Развод сказался на состоянии телеведущего, тот подавлен. Поэтому шоумен призывает поклонников оставить Диброва в покое.

Мнение Соседова о Диброве

При этом музыкальный критик Сергей Соседов, наоборот, считает, что скандал с "расстегнутыми штанами" Диброва пойдет ему только на пользу. Когда шумиха уляжется, Дмитрий снова вернется на ТВ в какой-нибудь социальной передаче. И эта история только добавит ему популярности, поднимет рейтинги любого шоу, в котором будет блистать Дибров.

"Отменить, убрать, запретить — чтобы вот этих помоев было больше. Это же обсуждение. Просмотры — это рейтинги, а рейтинги — это реклама. Так что, я думаю, мы Диму еще увидим во многих значимых, может быть, даже социальных передачах. Это толчок к успеху, который не закроет ему двери на телевидение, а сыграет в плюс", — приводит Starhit слова Соседова.

Пока Дибров отдыхает на Бали. Говорят, что его гонорары на фоне истории со скандальным видео возросли вдвое — с 2,5 млн рублей до 5 млн рублей.

А как вы считаете, позовут ли Диброва вести новый проект на ТВ? Пишите в комментариях.