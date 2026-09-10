Соседов назвал позором попытки Пугачевой петь: «Голос фальшивого воробья»

Видео с импровизированным выступлением появилось в соцсетях и вызвало неоднозначную реакцию.

Сама встреча прошла в кругу семьи: Пугачева приехала к 90-летнему композитору вместе с мужем иноагентом Максимом Галкиным* и детьми — Лизой и Гарри.

Паулс сел за рояль, чтобы сыграть свой знаменитый хит на стихи Андрея Вознесенского, а Пугачева начала исполнять несколько строк. Однако, по ее словам, петь ей было трудно — она показала жестом на горло и призналась, что плачет.

«Не уходи из зала. Мой зритель — мой судья! Свидетель радостей моих и бед», — начала она, но затем сбилась и сказала: «Я не могу петь, плачу».

Поклонники артистки отреагировали тепло: «Две легенды!», «Родной голос до слез». Но музыкальный критик Сергей Соседов высказался куда жестче.

«Она не вытягивает ни одну ноту, у нее слабый голос. Зачем на старости лет так позориться? Паулс тоже хорош! Но он хотя бы пытается музицировать, пальцы еще помнят все, а вот Пугачева, судя по всему, все забыла. Я ничего, кроме позора, в таких музыкальных сценках не вижу. Зачем такое вообще выставлять? Чтобы мы лишний раз убедились, что Пугачева не умеет больше петь? Мы это и так знаем. Это не голос соловья, это голос фальшивого воробья», — заявил Соседов «Общественной службе новостей» .

Алла Пугачева и Раймонд Паулс познакомились в 1974 году, и их творческий союз стал одним из самых ярких в советской эстраде. Паулс написал для Пугачевой такие хиты, как «Маэстро», «Старинные часы», «Миллион алых роз» и «Песня на бис» на стихи Андрея Вознесенского. Их сотрудничество продолжалось много лет, а «Песня на бис» до сих пор считается одной из визитных карточек певицы.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом.