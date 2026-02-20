Соседов дал совет окружению SHAMAN’а: "Надо правильно концерты организовывать"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org оценил сообщения об угасании зрительского интереса к певцу SHAMAN'y. Он объяснил, чем может быть вызваны низкие продажи билетов на концерт все еще популярного исполнителя.
Что Соседов сказал о SHAMAN'e
Сергей Соседов заявил, что неправильно связывать низкие продажи билетов с угасанием популярности. Здесь работают совершенно иные механизмы. А какие?
"Если билетов продано меньше, чем обычно, это не значит, что интерес снизился. Это может быть временное снижение из-за того, что артиста уже недавно где-то видели. Это рынок. Здесь должен быть мониторинг. Если люди любят, то любят, если ходят, то ходят", — сказал Сергей Соседов.
Эксперт дал совет SHAMAN'y и его менеджменту. Если следовать ему, то никаких провалов в продажах точно не будет.
"Надо правильно концерты организовывать, с правильной ритмичностью и периодичностью, — сделал акцент Сергей Соседов. — И тогда все будет хорошо. Очень неправильно думать, что плохая продажа билетов означает снижение интереса к артисту. Это неверный посыл.
То, что не продали билеты на SHAMAN’a, и это относится ко всем без исключения артистам, популярным, известным, это значит, что неправильно сработал менеджмент, неверно были продуманы гастроли, расписаны площадки.
Вы не будете ходить на артиста раз в месяц, даже если вы его безумно любите. А зачем? Вы же недавно были".
Ярослав Дронов, SHAMAN. Фото: Владимир Веленгурин / КП
Другое мнение о SHAMAN'e
Снижение интереса к SHAMAN'y было зафиксировано в Волгограде. В этом городе певец будет выступать в конце апреля. В прошлом году билеты на его концерт были раскуплены полностью и сильно заранее. Так что, SHAMAN давал два подряд выступления. Теперь же картина кардинально иная.
Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org заявил о снижении интереса к SHAMAN'у, объяснив его поведением артиста. Дзюник считает, что нельзя выступать с патриотическими песнями и при этом так часто менять жен.
Сейчас SHAMAN официально женат на Екатерине Мизулиной. И во время гастролей на берегах Байкала не только попробовал озеро на вкус, но и написал на нем имя любимой. Мизулиной оба жеста ее мужа понравились.
А вы как считаете, кто прав — Соседов или Дзюник? Ответьте в комментариях.
Читайте также: