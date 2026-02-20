Соседов дал совет окружению SHAMAN’а: "Надо правильно концерты организовывать"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org оценил сообщения об угасании зрительского интереса к певцу SHAMAN'y. Он объяснил, чем может быть вызваны низкие продажи билетов на концерт все еще популярного исполнителя.

Что Соседов сказал о SHAMAN'e

Сергей Соседов заявил, что неправильно связывать низкие продажи билетов с угасанием популярности. Здесь работают совершенно иные механизмы. А какие?

"Если билетов продано меньше, чем обычно, это не значит, что интерес снизился. Это может быть временное снижение из-за того, что артиста уже недавно где-то видели. Это рынок. Здесь должен быть мониторинг. Если люди любят, то любят, если ходят, то ходят", — сказал Сергей Соседов.

Эксперт дал совет SHAMAN'y и его менеджменту. Если следовать ему, то никаких провалов в продажах точно не будет.