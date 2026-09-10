Соседи о любовнице Ефремова Белоусовой: «Бьет унитазы и поджигает ковры»

43-летняя Дарья Белоусова — актриса театра «Современник». Их роман начался задолго до трагического ДТП 2020 года: именно из ее съемной квартиры в Казарменном переулке Ефремова доставили на допрос после аварии.

Позже Белоусова приезжала к нему в белгородскую колонию на длительные свидания — пара провела вместе трое суток в специальном блоке с душем и кроватью.

По словам знакомых, актриса активно добивалась внимания артиста — писала ему стихи и, как выразился один из источников, «буквально соблазнила его».

После освобождения по УДО в апреле 2025 года Ефремов развелся с пятой женой Софьей Кругликовой, оставив ей и детям шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке стоимостью около 200 миллионов рублей.

Сам он переехал в съемное жилье на Садовом кольце, где живет вместе с Белоусовой. Аренда двухкомнатной квартиры площадью 54 квадрата обходится примерно в 250 тысяч рублей в месяц.

Однако, по данным источников, семейная идиллия омрачается вспышками агрессии: в порывах ярости Ефремов крушит унитаз и поджигает ковры, после чего паре приходится искать новое жилье.

В собственности у актера остались лишь двухкомнатная квартира на Никитском бульваре и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской улице.

Сейчас 62-летний артист продолжает театральную карьеру в «Мастерской «12» Никиты Михалкова» и, по данным продюсеров, зарабатывает более 15 миллионов рублей за проект.