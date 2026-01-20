Сорванный танец, посиделки с бывшими: сын Бэкхемов впервые рассказал всю правду о ссоре с родителями

В эмоциональном посте он подробно рассказал, почему в его семье — война и о мире с родителями не может быть и речи. История похожа на сценарий жесткой драмы, где замешаны миллионы, контроль и личная неприязнь.

Конфликт начался еще до свадьбы

По словам Бруклина, его родители с самого начала были против его отношений, а потом и брака с Николой Пельц. Их недовольство вылилось в конкретные действия, которые подорвали доверие с обеих сторон.

Первый удар случился накануне свадьбы. Несмотря на предварительные договоренности, Виктория Бекхэм отказалась создавать свадебное платье для своей будущей невестки. Николе пришлось в панике искать другой наряд, когда до торжества оставались считанные дни. Этот поступок многие расценили как открытую демонстрацию неуважения.

Деньги, контроль и публичное унижение

Но платье было лишь прелюдией. За пару дней до церемонии, по версии Бруклина, родители начали на него давить с другой просьбой. Они потребовали, чтобы он официально передал им права на использование своего имени в коммерческих целях. Мотив был прост: после свадьбы супруга могла бы претендовать на половину доходов от этого бренда. Бруклин отказался, и с этого момента отношения окончательно испортились.

Скандалы не прекратились и в день свадьбы. Виктория, как утверждает ее сын, назвала его "злым" только за то, что он хотел посадить за один столик их с Николой нянь, которые были одиноки. Для "королевы позинга" такое решение оказалось неприемлемым.

Самый болезненный эпизод касался первого танца. Молодожены несколько недель репетировали свой особенный номер. Однако в самый ответственный момент на сцену неожиданно вызвали Бруклина — но не для танца с женой.

Там его уже ждала Виктория, которая, по его словам, станцевала с сыном перед всеми гостями, заставив его чувствовать себя униженно и неловко. Этот момент испортил им весь праздник.

Системная травля и условие "без Николы"

После свадьбы давление не ослабло, а перешло в систему. Бруклин утверждает, что родители напрямую заявили ему: Никола — "не кровный родственник" и "не семья". С этого, по его мнению, и началась настоящая травля — как в личном общении, так и через утечки в прессу. Он даже считает, что родители настраивали против него младших братьев, что в итоге привело к взаимной блокировке в соцсетях.

Даже попытки помириться разбивались о высокие стены. Когда пара прилетела в Лондон поздравить Дэвида с днем рождения, футболист целую неделю не находил времени для личной встречи с сыном. Он предлагал только публичное событие с десятками камер. Когда же отец все-таки согласился увидеться, его главным условием было: Николы рядом быть не должно.

Мир через адвокатов и новая жизнь

Сегодня Бруклин ясно дает понять: он не хочет примирения. Все общение с Дэвидом и Викторией он теперь готов вести только через адвокатов. В своем посте он написал, что большую часть жизни его контролировали родители, что порождало в нем сильную тревожность.

"С тех пор, как я ушел из семьи, впервые в жизни эта тревога исчезла. Каждое утро я просыпаюсь и благодарю жизнь, которую я выбрал. Я нашел покой и облегчение", — поделился он.

В Сети мнения разделились. Одни поддерживают Бруклина, видя в нем взрослого человека, который разорвал токсичные связи. Другие проводят параллели с принцем Гарри и Меган Маркл, обвиняя Николу Пельц в том, что она разлучила сына с семьей. Теперь все ждут ответа от лагеря Бекхэмов. Ясно одно: пиар-команде звездной семьи предстоит серьезная работа.