Солисты The Hatters отреагировали на успех Кадышевой у зумеров: "Тетя работает"

Музыканты коллектива The Hatters Юрий Музыченко и Павел Личадеев высказались о феномене Надежды Кадышевой. Сейчас певица переживает новую волну популярности. На ее концерты с удовольствием ходят зумеры.

Что солисты The Hatters сказали о Кадышевой

Юрий Музыченко и Павел Личадеев дали понять, что восхищены талантом Надежды Кадышевой и ее работоспособностью. 66-летняя певица сегодня нарасхват. Она вошла в число самых востребованных звезд на новогодних корпоративах.

"Тетя работает. Пожалуйста! Вряд ли она наши корпоративы заберет", — цитирует kp.ru Павла Личадеева.

Музыканты добавили, что конкуренции не боятся. Они с юмором заявили, что все равно не смогут 'окучить' всех желающих.

"Пусть будем мы и она", — заключил Музыченко.

Кадышева и корпоративы

Не так давно стало известно, что Надежда Кадышева отказалась выступать в новогоднюю ночь. По словам продюсера Дворцова, вокалистка просто-напросто устала. У нее уже нет той энергии, какая была раньше.

На концертах у Кадышевой по большой части вместо нее поет сын. Григорий Костюк, видимо, готовится заменить свою маму на сцене.

Ранее сообщалось, что за выступление Кадышевой на новогоднем корпоративе заказчикам придется выложить 15 млн рублей. А известный журналист Отар Кушанашвили еще летом обращал внимание на внешний вид Надежды Кадышевой. Он заявлял, что та выглядит очень болезненно.

