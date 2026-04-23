Солиста Мариинского театра взяли в заложники и требовали переписать имущество

Артиста заманили в квартиру в центре Петербурга под видом встречи с юристом, где его уже поджидали бывшая супруга и двое мужчин.

Заряднову назначили встречу на Невском проспекте, якобы для консультации по имущественным вопросам. Однако вместо адвоката певец столкнулся с агрессией. Его усадили на стул, отобрали телефон и начали избивать по лицу — так, чтобы не оставалось видимых следов.

«Посадил меня на стул и стал не то чтобы избивать, наносил по лицу удары так, чтобы синяков не осталось. Стали заставлять писать расписку, чтобы я переписал свое имущество», — рассказал Заряднов телеканалу «Санкт-Петербург».

По данным источника, нападавшие — родственники бывшей супруги певца. Они требовали, чтобы артист передал им свою собственность.

Освободиться Заряднову удалось только после того, как из Мариинского театра начали поступать настойчивые звонки — коллеги ждали его на вечерний концерт. Злоумышленники отпустили певца, забрав его мобильный телефон.

Несмотря на пережитый шок, артист проявил профессионализм: он не сразу побежал в полицию, а сначала выступил на концерте, и лишь затем обратился в правоохранительные органы.

Юрий Заряднов — оперный и эстрадный певец, лауреат всероссийских и международных конкурсов. С 2009 года он выступает как приглашенный солист Мариинского театра, а с 2020 года также является солистом Музыкального театра Республики Карелия.

В репертуаре артиста — партии Фигаро, Гремина, Малюты Скуратова, Сальери, барона Дуфоля и другие. Он выступал в венецианском театре Ла Фениче, Московском международном доме музыки, Государственном Кремлевском дворце.

Заряднов также известен своей патриотической позицией: он давал концерты в Сирии для поддержки российских военнослужащих и был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».