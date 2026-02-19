"Сохранить и приумножить": станет ли имя Ларисы Долиной брендом

В России оформили ходатайство о регистрации торговой марки "Лариса Долина. Сохранить и приумножить". Как следует из документации, предполагаемое назначение нового товарного знака — предпринимательская деятельность в сфере сделок с недвижимостью, валютного обмена, операций с криптовалютами, а также услуг по взысканию задолженностей. Но кто же подал заявку?

Бренд Ларисы Долиной: будет или нет?

О подаче заявки на регистрацию торгового знака стало известно KP.RU через сервис проверки контрагентов. В качестве заявителя в документах фигурирует непосредственно сама Лариса Долина. Тем не менее, представитель исполнительницы выразил крайне бурную реакцию на данное известие. Он подчеркнул, что расценивает ситуацию как откровенное издевательство и нелепость. Окружение певицы полагает, что ходатайство могло быть подано злоумышленниками.

При этом в заявке на регистрацию неординарного товарного знака обозначен адрес для корреспонденции — именно та квартира в Хамовниках, вокруг которой развернулся конфликт между Долиной и Лурье.

Скандал с квартирой в Хамовниках

Все это разворачивается на фоне недавнего завершения резонансной истории, связанной с реализацией квартиры Ларисы Долиной. Длительное судебное разбирательство по поводу элитной недвижимости в Хамовниках в итоге завершилось. Артистка вручила ключи покупательнице 19 января.

Акт передачи осуществили на добровольной основе, однако при участии судебных приставов. Квартира была передана совершенно пустой и соответствовала требуемым стандартам состояния. После данного эпизода исполнительное производство в отношении Долиной официально прекратили.

На днях Лариса Долина появилась в Кремле. Она приняла участие в концерте в честь 50-летия Дениса Майданова. За кулисами Долина вела себя довольно непринужденно. Охотно позировала перед камерами и говорила, что она безотказная.

