«Согнали»: Собчак выразила сочувствие школьникам, которых заставили смотреть «Колобка»

1 сентября для школьников — традиционно день торжественный: линейки, цветы, первые звонки и предвкушение нового учебного этапа. Но в этом году у некоторых ребят праздник получился с неожиданным поворотом. В ряде школ День знаний совместили с кинопросмотром: учеников привели смотреть фильм про Колобка. И эта инициатива нашла весьма ироничный отклик у Ксении Собчак.

Собчак в своем канале «Кровавая барыня» коротко, но выразительно прокомментировала ситуацию.

«В честь 1 сентября школьников согнали смотреть „Колобка“ — в кемеровской и калининской школах. Сочувствую. Не повезло», — написала журналистка.

Ее реплика быстро разошлась по соцсетям и вызвала волну обсуждений: многие родители и пользователи согласились, что такой формат праздника выглядит сомнительно.

Не повезло, в частности, ученикам школы № 1 города Калининска в Саратовской области и школы № 40 в Кемерово. Кемеровские школьники отправились на показ в кинозал «Кузбасскино» в рамках областной акции «Начни учебный год в кино». В посте кинотеатра событие подали в максимально позитивном ключе: «Приключения любимых героев подарили ребятам мощный заряд позитива и вдохновения на весь предстоящий учебный год».

Контраст между официальной подачей и реакцией общественности получился почти комичным: там, где организаторы видели «заряд вдохновения», многие увидели просто принудительный просмотр. Реплика Собчак с ее лаконичным «не повезло» будто стала голосом тех, кто считает, что День знаний должен оставаться днем про школу, линейки и учителей — а кино можно оставить на выходные.

А вы согласны с Ксенией Собчак? Смотрели «Колобок» или нет? Поделитесь в комментариях.