«Согласился на небольшую, но важную роль»: Козловский сыграл маршала Тухачевского в новом фильме Учителя

31 августа исполнилось 75 лет Алексею Учителю — режиссеру, чьи работы давно стали частью истории российского кино. В его фильмографии — картины, которые не просто собирали зрителей, но и задавали тон эпохе: «Рок», «Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Матильда», «Цой». Каждый из этих фильмов — отдельный художественный мир, и неудивительно, что к юбилею мастера внимание снова приковано к его творчеству.

Недавно Учитель завершил работу над лентой «Шум времени» — масштабным проектом о Дмитрии Шостаковиче, которому режиссер посвятил пять лет жизни. Это не просто байопик, а попытка услышать эпоху через музыку и судьбу композитора, уловить тот самый «шум времени», в котором сплетаются личные драмы, исторические потрясения и великое искусство.

Особое место в картине занимает актерский ансамбль, и Алексей Учитель с особой теплотой говорит о работе с исполнителями. Главной удачей он считает участие Олега Савцова в роли Шостаковича.

«Когда была последняя смена, Олег искренне сказал: „Я теперь не понимаю, как мне жить дальше“. Он потрясающий актер, и эта роль — стопроцентное попадание: в нем и внутренний нерв, и некоторая замкнутость, и мягкая интеллигентность. Боюсь быть необъективным, но это высочайший уровень», — цитирует Алексея Учителя MK.RU.

Примечательно, что внешнее сходство Савцова с молодым Шостаковичем оказалось почти документальным.

«Не особенно важно, но так случилось, что Олег, особенно в образе молодого Шостаковича, очень на него похож. Мы ему даже грим не делали, он только очки надевал. Сложнее было, когда герою за шестьдесят», — поделился Учитель.

Не менее значимым стало участие Данилы Козловского — он сыграл маршала Тухачевского. Причем в трактовке Учителя это не столько военачальник, сколько меценат, фигура, в которой сталкиваются власть, покровительство искусству и трагическая судьба эпохи.

«Даже Данила Козловский согласился на небольшую, но важную роль Тухачевского — не столько маршала, сколько мецената», — подчеркнул режиссер.

В этом подходе чувствуется главная интонация фильма: Учитель не стремится к хрестоматийности, а ищет человеческое в великом и трагическое в повседневном.

«Шум времени» становится не просто рассказом о композиторе, а многослойным полотном, где каждая роль, даже не самая большая по хронометражу, работает на общую атмосферу. И участие Козловского, и глубокая работа Савцова — это части одной сложной музыкальной партитуры, которую режиссер выстраивал пять лет и которую теперь предстоит услышать зрителю.

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