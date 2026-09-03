Софья Эрнст появилась на премьере фильма с грязными волосами

Блогер и светская львица пришла на мероприятие в компании мужа, но ее внешний вид вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Софья Эрнст появилась на красной дорожке с волосами, которые выглядели немытыми и неопрятными. Поклонники и журналисты начали активно обсуждать ее образ, строя догадки о причине такого выбора.

Некоторые предположили, что это может быть частью нового тренда или своеобразным высказыванием, однако сама Софа не комментировала свой внешний вид.

Софья Эрнст (в девичестве Заика) познакомилась с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом в 2013 году во время подготовки Олимпийских игр в Сочи, где она работала ассистенткой и стилистом.

Разница в возрасте между ними составляет 27 лет. Сама Софья признавалась, что изначально боялась показаться необразованной рядом с интеллектуалом Эрнстом — на свиданиях она подсматривала темы для разговоров в телефоне, а после изучала статьи, чтобы не выглядеть «самозванкой».

Позже она вспоминала: «Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала».

Пара начала жить вместе без долгих ухаживаний, а официально поженились в 2017 году — церемония прошла скромно, без лишней огласки. У супругов трое общих детей: дочери Эрика (2016 г.р.) и Кира (2017 г.р.), а также сын Лев (2020 г.р.).

Первая дочь родилась еще до официального брака. Несмотря на занятость мужа, Софья продолжает актерскую карьеру — она играет в театре и снимается в кино, а также активно занимается воспитанием детей.