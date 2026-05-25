София Кальчева намекнула на болезненное расставание с Николаем Басковым

Для новой фотосессии Кальчева выбрала эффектное боди, подчеркнувшее ее фигуру. Первую публикацию она сопроводила загадочной фразой: «Злю своего», что, по всей видимости, было обращением к возлюбленному.

Однако позже певица расставила все точки над i, признавшись, что отношения, судя по всему, подошли к концу. Кальчева откровенно заявила, что больше не испытывает прежних чувств и эмоционально выгорела.

«Разлюбила, а он — давай сначала. У меня сил больше нет любить его. Совсем», — написала артистка.

Некоторые подписчики обеспокоились не только содержанием постов, но и внешним видом певицы.

«Науменьшала себя так, что аж стену повело», «Что с рукой? Что вообще с девушкой?» — комментировали пользователи. Вскоре после публикации эти посты исчезли со страницы звезды.

Напомним, София Кальчева и Николай Басков начали встречаться примерно в 2014 году. Артисты часто выходили вместе в свет, публиковали совместные фото и выглядели как одна из самых гармоничных пар шоу-бизнеса.

Сам Басков не скрывал серьезных намерений: по словам Софии, певец хотел семью и детей, тогда как она не была готова к такому шагу.

В интервью после расставания Кальчева признавалась, что их взгляды на жизнь постепенно начали расходиться. Ее тяготил плотный гастрольный график артиста и постоянное отсутствие дома. Кроме того, отношения осложняло повышенное внимание публики и прессы.

О разрыве пары стало известно в 2017 году — практически одновременно с новостью о помолвке Баскова с моделью Викторией Лопыревой.

Несмотря на расставание, бывшие партнеры сохранили нормальные отношения. В 2022 году появлялись слухи о возможном воссоединении после нескольких совместных появлений, однако Басков дал понять, что речь идет лишь о дружеском общении.