Собчак заявила, что находится в черных списках телеканалов

Она также иронично прокомментировала возвращение актера Данилы Козловского на телевидение, связав это с поддержкой влиятельных лиц.

В своем телеграм-канале Собчак ответила на появившуюся в Сети информацию о том, что она находится в черных списках телеканалов. Журналистка не стала опровергать эти сведения и подтвердила, что не может повлиять на ситуацию.

«Это, что, тайна какая-то? Я, к сожалению, давно в черных списках именно на ТВ. Просто за черный квадрат в 22-м, как и многие», — написала Собчак.

По ее словам, проблема не решается уже несколько лет. Она также отметила, что у нее нет «нужных людей», которые могли бы помочь вернуться в эфир. При этом Собчак добавила, что не видит смысла жаловаться на это обстоятельство, поскольку считает его данностью.

В том же посте Собчак затронула тему возвращения Данилы Козловского на телевидение. По ее мнению, актер смог вновь появиться на федеральных каналах благодаря поддержке со стороны высокопоставленных лиц. Она отметила, что, в отличие от нее, у него есть те, кто «сходил за него».

Ранее Козловский сам рассказывал, что в последние годы ему пришлось сделать паузу в карьере из-за критики, но он использовал это время для переосмысления и подготовки к новым проектам. Актер подчеркнул, что не уезжал из России, а за границу летал только для встреч с дочерью.