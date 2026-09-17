Собчак удивилась, что уехавшие артисты скрывают дружбу с ней

По её словам, она не раз сталкивалась с ситуацией, когда человек сначала переписывается и встречается с ней за границей, а потом в интервью отрицает знакомство.

«Я уже не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, которая выглядит примерно так: я с человеком общаюсь, переписываюсь, встречаюсь, когда приезжаю за границу, а потом человек приходит к Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) и как под копирку на вопрос: «Ты общаешься с Собчак?» — отвечает: «Нет», — заявила Собчак в своём Telegram-канале.

Она с иронией предположила, что за рубежом «дружба с ней запрещена», но подчеркнула, что сама никого не стесняется.

«Какой бы чушью типа «иноагент» человека ни обозначили, если он мой друг, я всегда публично скажу: «Он мой друг», — добавила телеведущая.

Судя по контексту, речь идёт об актёре Андрее Бурковском. В сентябре 2026 года он дал интервью Юрию Дудю (признан иноагентом), где рассказал, что решение уехать из России не было для него спонтанным:

«Никаких иллюзий до событий 2022 года я не питал».

Именно после этого интервью Собчак и опубликовала свой пост, отметив, что Бурковский описал их встречу в Италии как случайную, хотя, по её словам, они дважды обедали и ужинали вместе семьями.