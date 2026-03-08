Собчак о скандалах с Долиной и Киркоровым: "У Филиппа "розовые кофточки" случаются раз в полгода"

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандалы с участием Ларисы Долиной и Филиппа Киркорова. Правда, высказалась она несколько витиевато, не называя конкретных имен.

По мнению ведущей, поведение многих публичных персон выглядит нелогичным, поскольку они сами зачастую наносят ущерб своей репутации. Речь идет не только о конкретных поступках, но и о нежелании признавать собственные ошибки.

Ксения Собчак: "Все-таки это грязь, а не человек"

Она отметила, что наблюдает, как репутация некоторых людей последовательно разрушается. Хоть они и когда-то создали безупречный имидж…

Однако, по словам Ксении Собчак, зрители способны ощущать фальшь и с почти подсознательным ожиданием предвкушают момент, когда этот искусственный фасад рухнет.

Собчак пояснила, что аудитория внутренне жаждет увидеть падение за показным совершенством, будь то милые котятки в соцсетях, уютная герань на окне или демонстративная любовь к детям.

Это ожидание продиктовано естественным неверием в возможность быть настолько идеальным. Люди подсознательно ждут разоблачения, чтобы получить подтверждение своей правоты и успокоиться, убедившись, что за глянцевой оболочкой скрывается обычная человеческая слабость.

"Конечно, ты ждешь, ты хочешь увидеть за этой перфектной картинкой падение. Это внутренне заложено аудиторией, потому что они видят, что невозможно быть таким хорошим, - отметила Ксения Собчак. И ждут, когда же они узнают правду, и им станет поспокойнее. Все-таки я был прав, все-таки это грязь, а не человек…»"— прокомментировала журналистка.

Ксения Собчак о Филиппе Киркорове: "Просто черные лебеди летают стаями"

Кроме того, Ксения Собчак вновь напомнила о давнем инциденте 2004 года в Ростове-на-Дону, когда Филипп Киркоров публично поссорился с журналисткой Ириной Ароян. Он оскорбил ее, произнеся фразу, которая затем обрела печальную популярность. Певец признался, что его раздражает розовая кофточка корреспондентки, ее грудь и ее микрофон.

"Любой бы человек после розовой кофточки уже бы не пережил это никогда. Господи! У Филиппа "розовые кофточки" случаются раз в полгода. Просто черные лебеди летают стаями. Но он искренне, он как большой ребенок, переживает все это честно", — резюмировала журналистка.

А вы согласны с мнением Ксении Собчак? Делитесь в комментариях!