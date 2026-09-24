Собчак назвала Соседова символом журналистики 1990-х годов

Ксения Собчак отреагировала на смерть музыкального критика Сергея Соседова, назвав его символом музыкальной журналистики с 1990-х годов до наших дней. В своем телеграм-канале она выразила соболезнования близким критика и отметила его вклад в профессию.

По словам Собчак, Соседова запомнят прежде всего по легендарной программе «Акулы пера», где он вместе с Отаром Кушанашвили ставил звезд в неудобное положение провокационными вопросами.

Она подчеркнула, что критик всегда оставался дерзким и честным, словно «родился не в своей эпохе».

«Знаю, что у Сергея было много телевизионных планов, но случилось фатальное падение с лестницы. В очередной раз задумаешься, что жизнь действительно скоротечна. Соболезнования близким Сергея», — написала Собчак.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в якутском городе Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри местного конкурса красоты. По предварительным данным, причиной смерти стал несчастный случай — критик упал с лестницы и ударился головой. Ему было 58 лет. Похороны планируются на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Сергей Соседов родился в 1968 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом. Широкую известность ему принесла программа «Акулы пера» на ТВ-6 в середине 1990-х, где он прославился острыми и бескомпромиссными вопросами.

Позже он был постоянным членом жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, а с 2021 года вел ток-шоу «За гранью».