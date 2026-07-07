Собчак назвала поступок Трампа вопиющим и безоглядным

Поводом для комментария послужил телефонный звонок американского лидера главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть наказание для форварда сборной США Фоларина Балогуна .

По словам Собчак, подобное вмешательство в спортивные вопросы — проявление наглости, которая, впрочем, вызывает у нее симпатию.

Она назвала Трампа «номенклатурным рок-н-ролльщиком» и с иронией отметила его манеру пренебрегать протоколом и статусом ради решения «вопросиков» в международном спорте.

«Вы можете представить, чтобы любой другой президент настолько наплевал на протокол, приличия, статус и все остальное, чтобы звонить и решать вопросики в международном спорте?» — задается вопросом журналистка.

Она также предположила, что подобный поступок не повлечет для Трампа последствий, добавив с сарказмом:

«Одни страны у нас для мирового правопорядка равнее прочих, не так ли?».

Напомним, скандал разразился после матча 1/16 финала чемпионата мира, в котором сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. На 64-й минуте нападающий американцев Фоларин Балогун получил прямую красную карточку за то, что наступил шипами на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича.

По регламенту, такое удаление автоматически влекло за собой дисквалификацию на следующую игру, что лишило бы американскую сборную одного из лучших бомбардиров в решающем матче против Бельгии.

Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА принял неординарное решение — приостановить действие дисквалификации Балогуна на один год с испытательным сроком.

В организации сослались на статью 27 Дисциплинарного кодекса, которая позволяет применять такую меру.

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за то, что организация «поступила правильно» и «исправила огромную несправедливость» .

Позже журналист Бен Джейкобс сообщил, что это решение было принято после звонка из Белого дома — по его данным, Трамп лично попросил Инфантино пересмотреть эпизод.

При этом в ФИФА настаивают на независимости дисциплинарного комитета и отрицают, что решение принималось под внешним давлением.