Собчак и Гордон помирились после 18 лет вражды: «У нас как будто симбиоз»

Кажется, что ведущая Ксения Собчак и юрист Екатерина Гордон помирились после 18 лет вражды. А ведь казалось, что это невозможно.

Как поссорились Ксения Собчак и Екатерина Гордон

В 2008 году на радио «Маяк» произошла первая стычка между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон. Их беседа переросла в ссору с оскорблениями, после чего телеведущая и юрист не раз критиковали друг друга публично.

Собчак сомневалась в профессионализме Гордон, а та называла Ксению «сомнительным журналистом». И вот в отношениях этих двух ярких женщин началась оттепель.

Екатерина Гордон: «Собчак мне сейчас позвонила и говорит: «Давай я сейчас одну темку разорву»

«Собчак мне сейчас позвонила и говорит: «Давай я сейчас одну темку разорву, а ты юридически помоги». Я отвечаю: «Ксюша, значит ли это, что ты признала меня как юриста?» Она говорит: «Ну ладно, признала». Я ей: «Тогда и я признаю тебя как журналиста». Поэтому у нас сейчас как будто бы даже симбиоз», — рассказала Екатерина Гордон.

Ситуация изменилась минувшей зимой, когда Собчак взяла у Екатерины большое интервью. Разговор длился четыре часа и сопровождался острыми спорами и личными выпадами.

Ролик разлетелся на цитаты. Сама Гордон отметила, что пользователи Сети назвали их встречу «разговором двух абьюзеров», и признала, что они с Ксенией «просто очень разные».

