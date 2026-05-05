Собака разорвала лицо звезде «Битвы экстрасенсов» Лилии Хегай

Причины внезапной атаки любимца остаются загадкой. Медики, осмотрев раны, предположили, что животное могло быть больно бешенством, и предложили усыпить пса. Однако Лилия Хегай категорически отказалась.

Экстрасенс пояснила, что и она, и ее собака были привиты, но после инцидента им все равно сделали дополнительные уколы против бешенства. Врачи настаивали на длительной госпитализации, но ясновидящая решила покинуть больницу досрочно.

«Когда меня покусала своя собака, преданная до невозможности, я была рада! Рада, что не дала моему другу умереть. Его отправляли на усыпление. Но я сказала, что это сама виновата и не отдам его!» — заявила звезда мистического шоу.

Экстрасенс признается, что не понимает, что спровоцировало питомца. «И у меня и у него есть вакцины, но прививку нам обоим сделали. Больничные и долгие, а ему сказали на усыпление. Я отстояла и не дала его убить», — рассказала Лилия.

Свою знаменитую «синюю руку» победительницы Хегай получила еще в 2008 году, одержав победу в пятом сезоне «Битвы экстрасенсов». Сегодня она замужем в третий раз — за мужчиной по имени Александр — и воспитывает двоих детей.

Свой дар ясновидящая активно использует для помощи людям, причем на платной основе. Принимает заявки дистанционно — по фотографиям и видео. В блоге же она чаще делится обычными бытовыми сценами: едой, уборкой или свежими новостями из жизни.

Экстрасенс не раз признавалась, что ее третий супруг стал для нее настоящей находкой.

«Меня поразило, что у него очень развита интуиция, почти так же, как у меня. До этого я подумать не могла, что мужчина и женщина могут быть так похожи. Он первый мужчина, который во мне женщину разглядел», — откровенничала Лилия.

Лилия Хегай — известный экстрасенс, финалистка и одна из самых ярких участниц популярного мистического реалити-шоу. Она родилась в Армении в 1974 году. В передаче она прославилась своей уникальной способностью «видеть» прошлое и будущее людей через физический контакт и с помощью свечей. После проекта она ведет частную практику.