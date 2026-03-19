Смолов признал вину по делу о драке в "Кофемании" и предложил пострадавшему миллион рублей

Футболист Федор Смолов признал свою вину в драке в "Кофемании". Он даже предложил пострадавшему миллион рублей. Но тот, по некоторым данным, деньги не взял. Какой срок "светит" Смолову?

Суть обвинения

36‑летнему футболисту Федору Смолову инкриминируют ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Обвинение связано с инцидентом, произошедшим в кафе "Кофемания" на Большой Никитской.

Конфликт между Смоловым и посетителем кафе случился 28 мая 2025 года. В ходе ссоры футболист применил физическую силу — пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Результаты судебно‑медицинской экспертизы подтвердили, что нанесенный ущерб квалифицируется как вред средней тяжести.

Позиция Смолова и перспективы дела

Федор Смолов полностью признал свою вину и возместил потерпевшему материальный ущерб в размере 1 млн рублей. Но, как сообщается, тот от денег отказался. И теперь Смолову грозит до трех лет колонии.

Несмотря на это, защита спортсмена рассчитывает добиться прекращения уголовного дела без вынесения судимости. Адвокат футболиста Варвара Кнутова заявила о намерении ходатайствовать о прекращении уголовного преследования. Она уверена, что Федор Смолов отделается штрафом.

"Обвинение утверждено прокуратурой города Москвы по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), это означает, что без отягчающих обстоятельств. Мы будем подавать ходатайство в соответствии со ст. 76.2 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа)", — отметила адвокат Смолова.

По материалам ТАСС

