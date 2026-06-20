«Смешно видеть, как она пытается молодиться»: Соседов заявил, что Пугачева очень низко пала

Звездные карьеры, как и яркие кометы, порой сияют ослепительно — а затем постепенно угасают. Подобную динамику в творческой судьбе Аллы Пугачевой отмечает известный музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, эпоха всенародной любви к Примадонне осталась в прошлом, и вернуть былую популярность уже не получится.

Востребованность певицы уже никогда не вернется к прежним показателям: по словам эксперта, артистка «потеряла себя» и утратила прежний уровень мастерства. Соседов признается, что с тревогой наблюдает за попытками Пугачевой вновь напомнить о себе и вернуть былой успех.

«Сколько ни преображай себя, ничего уже не позволит вернуть молодость. Алла очень низко пала и мне смешно видеть, как она пытается молодиться, как она пытается перезапустить свое творчество», — заявил Сергей Соседов.

Критик убежден: восстановить прежний статус невозможно — и это не зависит от каких‑либо внешних перемен. Ключевой фактор, по его оценке, кроется в аудитории: основные поклонники Пугачевой остались в России. За пределами страны певица не пользуется значительным спросом, а на родине пик ее популярности пришелся на прошлые десятилетия и давно миновал.

Сергей Соседов считает, что артистке стоило завершить карьеру гораздо раньше — тогда, когда ее слава была на высоте. Это позволило бы сохранить в памяти публики образ блистательной звезды без последующих попыток «перезапуска», не находящих отклика у слушателей.

«Ее поезд давно ушел, лет 20 назад. Я неоднократно говорил, что ей нужно было уходить со сцены после 50-летия, но этого не случилось, и мы видим сейчас весь ужас и негатив, к которому привело решение оставаться в эпицентре информационного поля», — заключил Соседов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Алла Пугачева уже почти пять лет живет за пределами России. Сначала она с семьей эмигрировала в Израиль, а затем перебралась на Кипр. Алла Борисовна делает все, чтобы русскоязычная публика помнила о ней. В начале 2025 года, например, Алла Пугачева презентовала новую песню под названием «Давай просто жить».