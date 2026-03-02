"Смешно и грустно": Татьяна Буланова удивила публику "беременными" танцовщицами

56-летняя певица вышла на сцену в привычном образе, но внимание приковали к себе не она, а ее подтанцовка. Девушки в откровенных нарядах и на высоких каблуках щеголяли с округлившимися животами. Кадры мгновенно разлетелись по сети, и комментаторы не скупились на эмоции.

"Какие красивые беременяшки", — умилялись одни.

"Бедные девчонки! Они на каблуках так мучаются", — сочувствовали другие.

Нашлись и те, кто не сдержал негодования:

"Они что реально беременные и на сцене? Буланова не устала ездить на своей подтанцовке… Это уже перебор!", "Спящие на сцене были, теперь пришло время беременных? Бред же".

Разоблачение: животы оказались накладными

Но зрители, которые были на концерте лично, быстро остудили пыл хейтеров. Оказалось, что все животики — искусственные. Девушки сняли их сразу после выступления.

"Как же убого это выглядело со стороны. Они на самом деле не беременные, просто так решили привлечь внимание. Потом станцевали и родили", — иронизировал один из гостей.

"Это были накладки. Оригинальная идея", — поддержал другой.

Но не все оценили креатив. Кто-то написал:

"Смешно и грустно. Она надеялась словить хайп на танцорах, но ничего из этого не вышло".

Скандальная подтанцовка Булановой

Кстати, танцоры Татьяны Булановой уже не первый раз оказываются в центре внимания. В 2025 году коллектив прославился благодаря своей незамысловатой хореографии — видео с их выступлений стали вирусными, но не от хорошей жизни. Публика откровенно смеялась над пластикой артистов.

После этого всплеска популярности танцоры неожиданно покинули певицу. Причины ухода так и остались за кадром, но инсайдеры поговаривали о конфликтах и недовольстве условиями работы. С тех пор состав обновился, но, судя по новой задумке с накладными животами, скандальность коллектив не растерял.