Смешливая и в платочке: Ксения Раппопорт поделилась архивным фото Аглаи Тарасовой

Что случилось с Аглаей Тарасовой в августе прошлого года

28 августа в аэропорту Домодедово при досмотре багажа была задержана актриса Тарасова. В ее вещах обнаружили вейп-устройство с 0,38 граммами наркотического масла. На момент задержания она возвращалась из Израиля, где подобные вещества легальны.

26 ноября Домодедовский районный суд Московской области вынес решение по делу, назначив актрисе условный срок лишения свободы на три года и денежный штраф в 200 тысяч рублей. Тарасова полностью признала свою вину.

После этого инцидента актриса потеряла роль в фильме "Холоп-3". Однако на 30 апреля намечена премьера пятого сезона сериала "Беспринципные" с ее участием.

