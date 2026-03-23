Смертельно больной актер Тихон Котрелев нашелся: "Пока не могу сказать подробнее"

Тревожная информация о 49-летнем актёре Тихоне Котрелеве, известном по ролям в сериалах "Хирург" и "Тихий Дон" поступала от его семьи. Близкие потеряли связь с ним три дня назад.

Как Тихон Котрелев, который борется с панкреонекрозом, пропал

По данным Telegram-канала SHOT, сестра артиста сообщила, что не может дозвониться до брата, который находится в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве и не отвечает на звонки и сообщения.

Как отмечают родные, Котрелев борется с панкреонекрозом — опаснейшим осложнением острого панкреатита, требующем срочной медицинской помощи и постоянного контроля.

Состояние актера могло резко ухудшиться, что привело к его полной изоляции и невозможности связаться с внешним миром.

А потом нашелся

Чуть позже о состоянии актера изданию "Стархит" рассказал его брат Федор.

Федор Котрелев сообщил представителю СМИ, что с его братом все в порядке.

"Жив, здоров. Ну, пока не могу сказать подробнее. Не потому что не хочу, потому что пока не знаю", - объяснил Федор.

