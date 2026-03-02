Смерть отца застала семью Александра Гордона по пути в бомбоубежище

Внучка покойного рассказала в своем Telegram-канале, как страшно началось утро. Сирены, паника, бегство в безопасное место — и посреди этого ада приходит сообщение о смерти деда.

"Мы с семьей утром спешили в бомбоубежище из-за сирены, и в этот момент я узнала о кончине дедушки Гарри Борисовича Гордона", — написала девушка.

Она призналась, что сейчас не может приехать на похороны. Обстоятельства не позволяют ей проститься с родным человеком. Двойная боль: потеря и невозможность лично проводить в последний путь.

Кто такой Гарри Гордон

Гарри Гордон родился в Одессе 12 июля 1941 года. Он был человеком творческим до мозга костей — писал стихи и создавал картины. Поэзия и живопись переплелись в его жизни так же тесно, как сейчас скорбь и тревога в судьбе его семьи.

Что говорят близкие и коллеги

Журналистка Сусанна Альперина в своем Telegram-канале назвала покойного человеком с выдающимися талантами и большим сердцем. Ее слова звучат как короткий, но точный портрет: масштабная личность, творец, которого не забудут.

Сам Александр Гордон пока молчит. Он не выходит на связь с прессой, не дает комментариев. Телеведущий переживает утрату в тишине, и это, пожалуй, единственное, что можно сделать, когда смерть отца застает врасплох — даже если ты привык говорить на публику.