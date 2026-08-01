«Смелая женщина»: Дима Билан сделал признание о Яне Рудковской после своего шоу

Шоу Димы Билана «Твой №1» стало одним из самых ярких музыкальных событий сезона. Артист, которому в декабре исполнится 45 лет, не побоялся смелых решений и неожиданных ходов. Одним из них стало исполнение трека «Седая ночь». В то время как от Канье Уэста (Йе) зрители так и не дождались этой композиции, Билан смело включил хит покойного Юрия Шатунова в свою программу.

После шоу продюсер Яна Рудковская не осталась в стороне и сравнила масштаб двух выступлений, отметив, что программа Билана получилась ярче. Реакцию продюсера певец прокомментировал в беседе с журналистами, проявив и уважение к коллеге, и глубину собственных размышлений о творчестве.

«Яна — смелая женщина. Но я‑то внутри шторма, а она снаружи чуть‑чуть. Хотя с этим тоже можно поспорить: у каждого свой шторм. Я бы хотел соединять искусство и технологию. Я на пути к этому», — рассказал Дима.

Билан подчеркнул, что сейчас для него особенно важен поиск собственного стиля и жанра, а также эксперименты с новыми формами творчества. Для Билана это не просто слова: каждое его шоу становится попыткой раздвинуть привычные рамки и найти тот самый баланс между новаторством и искренностью, который и делает искусство по-настоящему живым.

По материалам Super.ru

А вы на чье шоу пошли бы с большим удовольствием — Димы Билана или Канье Уэста? Поделитесь в комментариях.