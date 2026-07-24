Слухи об инсульте и отъезд из России: что сейчас происходит с Владимиром Спиваковым

Имя Владимира Спивакова прочно вписано в историю мировой музыки: выдающийся дирижер, скрипач, художественный руководитель «Виртуозов Москвы» десятилетиями объединял публику разных стран силой искусства. Однако в последнее время внимание поклонников приковано не только к творчеству маэстро, но и к его здоровью, а также к резонансным событиям в его международной карьере. Что происходит с народным артистом, как он восстанавливается после госпитализации и почему его отстранили от руководства престижным фестивалем во Франции— в нашем материале.

Подозрение на инсульт: тревожные новости и их опровержение

19 июня появилась тревожная новость о госпитализации народного артиста СССР Владимира Спивакова. Первым об этом сообщил митрополит Иларион (Алфеев), заявив, что дирижера увезли на скорой с подозрением на инсульт.

«Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — рассказал священнослужитель.

Однако вскоре информация начала меняться. Иларион уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось. На следующий день ситуацию окончательно прояснила супруга артиста Сати Спивакова, полностью опровергнув слухи об инсульте.

«Случился испорченный телефон. Есть небольшая проблема, но врачи уверены, что она легко устранима», — уточнила супруга дирижера.

Из‑за госпитализации пришлось перенести концерт с Алисой Фрейндлих и оркестром «Виртуозы Москвы», запланированный на 21 июня в Московском международном Доме музыки, а также все ближайшие выступления маэстро.

Реабилитация в Ереване: как проходит восстановление

Несмотря на тревожные слухи, состояние Владимира Спивакова постепенно стабилизировалось. 3 июля дирижер покинул клинику, а вскоре Сати Спивакова увезла мужа за пределы России — в Ереван, город, близкий ее сердцу.

Реабилитация проходит в спокойной, умиротворенной атмосфере. Супруги делились моментами из повседневной жизни: кадры из уютного кафе и с живописных улиц Еревана передают ощущение покоя. На фотографиях Владимир Теодорович выглядит расслабленным и искренне улыбается. По словам Сати, сейчас маэстро находится в отпуске, после которого вернется домой.

Пока никакой новой информации о муже Сати Спивакова в личном блоге не сообщала. На ее страничке пока тишина. Вероятно, Владимир Теодорович не хочет привлекать излишнего внимания к своей персоне.