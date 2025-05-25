Сложно понять: Асмус удивила народ плохой дикцией на сцене

Кристина Асмус в очередной раз оказалась в скандальной ситуации. Теперь, актрисе из фильма “Текст” досталось от пользователей Сети за ее дикцию.

Экс-жена резидента “Камеди Клаб” Гарика Харламова выступила на сцене с труднейшим монологом. Было заметно, что артистка пыталась выкладываться на максимуме своих возможностей, отыгрывая спектакль.

Однако пресыщенный зритель остался недоволен. Так, поклонники Кристины Асмус перешептывались о том, что знаменитость что-то “бубнила” со сцены. Якобы она говорила нечленораздельно, коверкала слова и не могла выговорить фразы. А также постоянно запиналась.

Игру Кристины даже назвали откровенной “халтурой”. Видео с ее выступлением мгновенно разнеслось в Telegram-каналах. Сама актриса пока никак не отреагировала на едкие выпады пользователей Сети.

Многим не понравилось и то, что знаменитость выступала на театральной сцене, говоря в микрофон. Похоже, что Кристина Асмус просто не хотела напрягать связки. Такое поведение звезды в Сети назвали дурным вкусом.