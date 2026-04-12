Слезы и куличи: Волочкова молится о больном суставе вместо освящения выпечки

В разгар подготовки к Пасхе Анастасия Волочкова дала откровенное интервью, в котором призналась, что святые для многих традиции обходят ее стороной, но при этом страдает от этого... ее помощница.

Сладкий подарок от подруги

Оказывается, именитая танцовщица давно не печет куличи собственноручно и даже не покупает их в магазине. Главный пасхальный атрибут появляется в доме Волочковой исключительно благодаря щедрости ее окружения.

В беседе с журналистами артистка уточнила, что источником праздничного угощения уже долгое время является ее близкая приятельница по имени Светлана. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Сама Анастасия к куличу даже не притрагивается. У нее строгие требования к фигуре, поэтому лакомство отправляется прямиком в руки ее личной ассистентки.

"Кулич мне всегда дарит моя добрая подруга Светлана. Этот кулич ест Лолочка — моя личная помощница. Несмотря на то, что она мусульманской веры, все равно участвует в пасхальных традициях", — поделилась артистка.

Мальдивский размах и московские будни

В 2025 году балерина вообще улетела на Мальдивы. На фоне рая с пальмами и океаном она записывала видеообращение к своим православным фанатам. В том ролике она желала всем "истинных благ" и всего "самого лучшего". Пляж и бикини, по задумке артистки, отлично сочетались с христианским праздником.

Но в 2026 году география поменялась. Встречать светлый день Воскресения Христова Волочкова осталась в Москве. Однако радости от этого меньше. Сейчас знаменитость находится в подавленном состоянии из-за собственного здоровья. Недавно ей сделали операцию, и сейчас балерина проходит непростой период восстановления.

Молитва о суставе вместо освящения куличей

Артистка рассказала, что в этом году не собирается ходить в церковь с угощениями. Смысла в этом она не видит, так как все равно не будет есть сладкий хлеб.

Ее главная цель сейчас — не пасхальный стол, а мольбы о выздоровлении. Артистка призналась, что уповает только на чудо. Ее нога, которая столько раз вставала на пуанты, сейчас требует настоящего божественного вмешательства.

"Я хожу в храм, но куличи не освящаю. Сейчас я молюсь о восстановлении сустава и надеюсь, что Бог поможет мне снова быть здоровой и радовать людей своим творчеством", — поделилась Волочкова.

Напомним, что Анастасия Волочкова всегда славилась любовью к роскоши и неоднозначными высказываниями. Поклонники уже привыкли, что артистка живет по своим правилам. Например, ранее она рассказывала, что поддерживает форму жесткими диетами, поэтому отказ от калорийных куличей в ее устах звучит логично.

А как вы относитесь к такому празднованию Пасхи? Может, у вас тоже есть знакомые, которые постятся на Мальдивах?