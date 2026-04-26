Слава завязала с алкоголем: «Бабка бросила пить на полгода»

Слава. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Артистка призналась, что отказывается от употребления спиртного.

Певица Слава, чье настоящее имя Анастасия Сланевская, сообщила, что перестала употреблять алкоголь. Первый месяц трезвости она отметила откровенной публикацией в соцсетях.

Почему Слава бросила пить на определенный срок

«Бабка бросила пить на полгода», - написала Слава у себя на странице.

Артистка призналась, что теперь ей стало немного скучно, и по вечерам хочется «выпить винишка».

Она объяснила свое решение желанием дать себе полгода и попробовать жить без спиртного, потому что долгое время заглушала алкоголем все трудности и переживания.

Как Слава сорвала концерт в Перми

Напомним, в начале марта Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Зрители рассказывали, что артистка не попадала в фонограмму, а затем и вовсе покинула сцену. Она предложила слушателям получить деньги за билет в кассе или лично у нее.

