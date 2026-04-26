Слава завязала с алкоголем: «Бабка бросила пить на полгода»

Певица Слава, чье настоящее имя Анастасия Сланевская, сообщила, что перестала употреблять алкоголь. Первый месяц трезвости она отметила откровенной публикацией в соцсетях.

Почему Слава бросила пить на определенный срок

«Бабка бросила пить на полгода», - написала Слава у себя на странице.

Артистка призналась, что теперь ей стало немного скучно, и по вечерам хочется «выпить винишка».

Она объяснила свое решение желанием дать себе полгода и попробовать жить без спиртного, потому что долгое время заглушала алкоголем все трудности и переживания.

Как Слава сорвала концерт в Перми

Напомним, в начале марта Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Зрители рассказывали, что артистка не попадала в фонограмму, а затем и вовсе покинула сцену. Она предложила слушателям получить деньги за билет в кассе или лично у нее.

