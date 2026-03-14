Слава простила неверного мужа: "Старый, но любимый"

Несмотря на разрыв с бизнесменом Анатолием Данилицким год назад, завершивший два десятилетия гражданского брака, певица Слава все еще переживает из-за этих отношений.

Мать его младшей дочери, проходила через тяжелые эмоциональные метания: от обидных обвинений до признаний в любви. И сейчас ее позиция вновь смягчилась.

Слава об Анатолии Данилицком

"Мужчина у меня старый, но все равно любимый. Конечно, мы сейчас не вместе, он живет в квартире, я в старом доме, но душой мы все-таки вместе", — заявила она в шоу Артема Сорокина "До звезды".

Напомним, ранее певица Слава ранее заявляла, что ее бывший спутник изменял ей на протяжении всех двадцати лет их отношений. При этом артистка открыто признается, что изначально их связь началась с того, что она сама разрушила семью Данилицкого.

Как живет Слава сегодня

Однако, как утверждает Слава, вопрос замужества ее тогда не интересовал — основной целью были финансовые возможности бизнесмена. В интервью она не скрывает циничности своей позиции тех лет, поясняя, что нуждалась в поддержке обеспеченного человека, а не в статусе жены.

Сегодня певица продолжает вести активную жизнь, посещая клубы и проводя время в мужской компании. По словам артистки, такой образ жизни необходим для внутренней гармонии.

Слава откровенно заявляет о своей любви к интимным радостям, подчеркивая, что не намерена скрывать или стесняться этой стороны своей личности.

