Слава назвала Долину забытой артисткой: «Не обманешь человеческую душу»

Поводом для её эмоционального заявления стали телевизионные проекты, в которых участвуют известные артисты.

Слава назвала Долину «забытой артисткой», которая пытается вернуть популярность через развлекательные шоу.

«Зал зарабатывается правдой. Не обманешь никогда человеческую душу, а человеческая душа — это музыка. Как бы ты ни старался», — заявила певица в видео, опубликованном в социальных сетях.

По словам Славы, никакие телевизионные форматы не заменят живую концертную аудиторию. Она подчеркнула, что именно зал является главным показателем востребованности исполнителя. Также певица прошлась по поведению коллег за пределами сцены, заявив, что для неё отношение человека к обслуживающему персоналу многое говорит о нём самом.

«Если, например, для меня вот сидит артистка и общается с официантом и говорит: „Слышь, принеси!“ или уборщице говорит: „Слышь, убери!“ Для меня это вот конченая мразь», — сказала Слава, добавив, что «у нас, к сожалению, все практически артисты вот такие мрази.

Резкое заявление прозвучало на фоне личных трудностей Славы. Ранее она столкнулась с последствиями скандального концерта в Пензе, где зрители обвинили её в нетрезвом состоянии.

Сама певица объясняла, что плохо себя чувствовала, но не могла отменить выступление из-за крупной неустойки. После инцидента она говорила о депрессии и временном отказе от алкоголя.

Однако в сентябре 2026 года Слава сообщила, что завершила курс антидепрессантов и возвращается к прежнему образу жизни.