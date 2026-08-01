«Скрываю, с кем»: Люся Чеботина выйдет замуж в ближайшие два года

В эфире шоу «Натальная карта» прозвучало любопытное предсказание. Его ведущая Олеся Иванченко заявила, что нынешние отношения Люси Чеботиной вполне могут привести к свадьбе — и произойти это может в ближайшие два года, то есть до 2028‑го.

Сама певица отнеслась к прогнозу с легкой улыбкой, но делиться деталями не стала.

«Я счастлива. Любая девочка мечтает о таком событии. Просто я не люблю заглядывать в будущее в плане отношений. Я это не скрываю (что в отношениях), просто скрываю, с кем. Счастье любит тишину! Я уже один раз рассказывала, и чем это закончилось», — откровенно призналась Люся.

Артистка также рассказала, насколько непросто ей было решиться на новые отношения. Для Чеботиной важно, чтобы партнер соответствовал целому ряду критериев. Особое значение певица придает таким качествам, как щедрость и привлекательность: по ее словам, спутник должен закрывать сразу все ее личные «требования к идеальному мужчине».

Пока Люся предпочитает не раскрывать имя избранника, оберегая личное пространство от лишнего внимания. Но факт остается фактом: в ее жизни сейчас важный и трепетный период — и, возможно, впереди действительно ждет большое событие.

Ранее в публичном поле обсуждали несколько романов Люси Чеботиной. Певица не любит афишировать личную жизнь, поэтому часть историй — это слухи, а часть она подтверждала сама.

Самый обсуждаемый роман случился у Чеботиной с Юрием Киселевым, ЮрКиссом. Сначала Люся и Юрий долго были друзьями — около четырех лет. Позже между ними возникли романтические чувства: пара появлялась вместе на мероприятиях, снималась в клипах (например, в «Солнце Монако») и записывала совместные треки («Все не то», «Будь смелей»).

В декабре 2022 года они официально подтвердили отношения. Но в феврале 2023 года пара рассталась. После разрыва Люся рассказывала в интервью, что для нее стало неожиданностью поведение Юрия в сложной ситуации: когда ей нужна была моральная поддержка, он переложил ответственность на лейбл. Также после расставания возник вопрос с правами на песни — Люся просила вернуть композиции, которые создавала до отношений, но не получила их.

В 2024 году пресса активно писала о возможном романе Люси Чеботиной с норвежским футболистом (он играл за «Ростов» и «Динамо»). Сначала в соцсетях появлялись нежные эмодзи между парой, и Люся даже называла спортсмена прекрасным ухажером. Но уже осенью певица стала опровергать эти слухи.

В декабре 2025 года в интервью Иде Галич Люся призналась, что снова влюблена. Она не назвала имя, но уточнила: ее нынешний избранник частично связан с шоу-бизнесом. Певица объяснила, что хочет уберечь отношения от пристального внимания прессы, поэтому не раскрывает личность. Позже она даже познакомила возлюбленного с мамой и с Филиппом Киркоровым — артист «благословил» их союз.

А вы бы хотели, чтобы Люся Чеботина вышла замуж и была счастлива? Поделитесь в комментариях.