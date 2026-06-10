Скромная квартира в Москве: какое наследство оставила Людмила Чурсина

Уход из жизни народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стал большой потерей для отечественной культуры. Талантливая, сильная, невероятно трудолюбивая — она оставила после себя не только богатейшее творческое наследие, но и определенное материальное имущество. Поскольку у актрисы не было собственных детей, вопрос о том, кому достанется ее собственность, приобретает особую значимость. Разбираемся, какой недвижимостью владела Людмила Алексеевна и кто может претендовать на ее наследство.

Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85‑м году жизни — причиной смерти стала онкологическая болезнь.

На протяжении длительного времени артистка проживала в Москве в культовом «Доме на набережной» (улица Серафимовича, дом 2). Позднее она стала владелицей однокомнатной квартиры на Суворовской площади — в шаговой доступности от Центрального академического театра Российской Армии, сцене которого она посвятила много лет. По некоторым данным, рыночная цена аналогичных жилых объектов в этой локации достигает примерно 20 миллионов рублей.

В завершающий период жизни основным местом проживания Чурсиной был Санкт‑Петербург: она занимала квартиру на Каменноостровском проспекте. Ранее эта жилплощадь принадлежала ее сестре Эвелине, ушедшей из жизни в 2013 году вследствие инсульта. В свою скромную московскую квартиру артистка наведывалась лишь на время театральных репетиций и спектаклей в столице.

У Людмилы Чурсиной не было родных детей. Главными близкими людьми она считала племянника Алексея — сына своей младшей сестры Эвелины — а также его детей. Актриса относилась к ним как к родным внукам, неизменно поддерживала и участвовала в их судьбе вплоть до последних дней.

В личной жизни Людмила Алексеевна трижды связывала себя узами брака: ее супругами были кинорежиссер Владимир Фетин, ученый Владимир Залитис, а также Игорь Андропов — сын Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.