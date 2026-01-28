Скоро полгода: Валя Иванова устроила фотосессию с дочкой от Тимати

Валентина Иванова показала домашнюю идиллию с дочкой Эммой. Сдержанный лук, уютный дом и много любви. Валентина Иванова, избранница рэпера Тимати, неожиданно порадовала подписчиков новыми семейными кадрами.
Домашняя фотосессия с дочкой и питомцем
Валя Иванова поделилась в личном блоге профессиональными снимками с дочкой и любимым питомцем. Фотосессия прошла в домашней обстановке. Молодая мама позировала у себя дома и выглядела расслабленной и счастливой.
Для съемки Иванова выбрала минималистичный образ. Валентина предстала в кожаных штанах и простом топе им в тон. Образ подчеркнул фигуру девушки и идеально вписался в спокойную атмосферу домашней съемки.
Маленькая Эмма в стильном костюме
Маленькая Эмма тоже оказалась в центре внимания. Дочка звездной пары была одета в черно-белый костюм. Валентина играла с дочкой и буквально сияла от счастья. На фото заметно, как легко и естественно она чувствует себя в роли мамы.
Иванова сопроводила фотосессию короткой и очень личной фразой.
"Мой дом там, где есть вы", — написала под фото Валя Иванова.
Фотоссесию Валя устроила в канун важной даты. Через несколько дней Эмме исполнится полгода. Она родилась 2 августа 2025 года.
Дочь Тимати и Вали Ивановой Эмма. Фото: соцсети Вали Ивановой
Фанаты тут же отреагировали на новые снимки. Подписчики оценили фото. Образ спокойной и счастливой мамы на нем покорил аудиторию. Поклонники заявили, что Вале Ивановой очень идет материнство.
История любви: отношения Тимати и Валентины
Об отношениях Тимати и Валентины стало известно в начале 2022 года, когда они вместе отправились на отдых. Тогда пара перестала скрываться и начались разговоры о новом романе артиста. Оформлять отношения влюбленные не спешат: артист ни разу не был женат.
В августе 2025-го у пары родилась дочь Эмма. Для Ивановой дочь стала первенцем. Для Тимати пополнение в семье стало особенным событием: рэпер теперь считается многодетным отцом.
Валя Иванова часто показывает дочку в личном блоге. Но пока не стремится демонстрировать ее личико. Вероятно, молодая мама пока не готова к этому. По какой причине Валя не показывает лицо Эммы, неизвестно.
Семья Тимати: Алиса, Ратмир и Эмма
От модели Алены Шишковой у артиста есть дочь Алиса, а от Анастасии Решетовой — сын Ратмир. С обоими детьми Иванова, по словам близких, нашла общий язык. Теперь рядом с ним сразу трое детей, и на новых кадрах видно, что роль мамы маленькой Эммы Валентине явно по душе.
Но появление ребенка не является для Тимати поводом вступать в брак с его матерью. В Сети часто обсуждают, что Тимати никогда не женится на Вале Ивановой. Но похоже, что Валю это не очень волнует. Хотя, не исключено, что она только делает вид, что ей все равно, живет она в законном браке или нет.
Очевидно же, что любой женщине спокойнее, когда мужчина четко дает понять, что он рядом навсегда. Это создает ощущение безопасности. А оно — базовое для любого человека.
А вы как думаете, Тимати женится когда-нибудь в принципе? Ответьте в комментариях.
Читайте также: