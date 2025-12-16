Сколько стоит платье "из фольги" Полины Дибровой — продается на AliExpress

Такой выбор многим показался странным и вызвал волну иронии в Сети. Пользователи активно сравнивают этот дуэт с бывшим мужем Полины, Дмитрием Дибровым. Напомним, что о его щедрости ходили легенды — например, говорили, что он мог потратить 6 тысяч рублей на пару носков.

"И это так они вкладываются в отношения?" — задаются вопросом подписчики светской хроники, глядя на новую пару.

Похоже, после громких разводов звезды предпочитают практичность и комфорт, а не дорогие показы.

Напомним, жизнь Полины Дибровой кардинально изменилась после ухода от известного телеведущего. Сейчас она строит отношения с бизнесменом Романом Товстиком, и этот роман стал причиной постоянного внимания прессы. Светская хроника уже несколько месяцев не отпускает звезду, обсуждая каждый ее шаг.

Несмотря на давление со стороны общества и слухи, которые вызвал ее развод, Полина не сломалась. Будучи многодетной матерью, она проявила характер и приняла неожиданное решение — отправиться на испытание в новое шоу телеканала СТС. Это проект, где участники остаются один на один со своими страхами.

Вместе с ней в этом непростом приключении участвуют и другие медийные лица: Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Юля Гаврилина, Владимир Тишко и ряд известных блогеров. Для всех них это станет проверкой на прочность в нестандартных условиях.