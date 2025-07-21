Сколько раз Анна Седокова была замужем?

42-летняя певица Анна Седокова трижды в своей жизни вступала в брак.

Первым супругом звезды был футболист, капитан киевского 'Динамо', Валентин Белькевич. От него у Седоковой есть дочь Алина. Брак Белькевича и Седоковой продлился с 2003 по 2006 годы. В 2014-м году Белькевич скончался.

Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. Ему Седокова родила дочку Монику. Девочка живет с папой в США. Этот брак звезды продлился ровно два года — с февраля 2011 по февраль 2013.

Третий брак Анны Седоковой длился дольше предыдущих. Замуж за баскетболиста Яниса Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года, а развелась в начале декабря 2024. После развода с Анной Янис Тимма покончил с собой.