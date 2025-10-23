Сколько Градскому платили за работу на шоу 'Голос', рассказал его друг

Стало известно об астрономической сумме заработков Александра Градского. Известный музыкант и педагог был одним из самых заметных членов жюри шоу Первого канала 'Голос'. К тому же он получал доходы от проекта.

Миллионные доходы Градского

Друг Александра Градского, продюсер Евгений Морозов, раскрыл его огромные доходы. За работу на шоу 'Голос' Градский получал 10 млн рублей в месяц. Банкам Градский не доверял, все деньги лежали у него дома. В сейфе у Градского хранилось порядка 15 млн долларов.

"Саша признавался, что в шоу 'Голос' у него очень высокая зарплата — 10 млн рублей в месяц", — рассказал Морозов kp.ru.

Режиссер-постановщик Андрей Сычев вспоминал о работе с Градским на шоу 'Голос'. По его словам, Александра Борисовича очень раздражали постановочные номера. Он считал, что настоящим вокалистам не нужны никакие приукрашивания.

Суды по наследству Градского

После ухода Александра Градского из жизни началась судебная тяжба, связанная с наследством музыканта. Претензии на имущество Градского предъявили его вдова Марина Коташенко с двумя сыновьями и дети от предыдущего брака.

Ольга Градская сумела добиться в суде выделения супружеской доли наследства. Но Марина Коташенко это решение суда планирует оспорить. В гражданском браке с ней Градский прожил последние семнадцать лет жизни. И официально узаконил отношения с Мариной незадолго до своего ухода из жизни.

Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Он скончался от ишемического инсульта.

