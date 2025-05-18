Сколько детей у Екатерины и Александра Стриженовых?

Александр и Екатерина Стриженовы счастливы в браке более трех десятилетий. Их старшей дочери Анастасии — 37 лет, а младшей Саше — 24 года. Они внешне похожи на родителей. За годы семейной жизни супруги заслужили уважение окружающих и приобрели гордое звание бабушек и дедушек.
Первенец пары — дочь Анастасия, давно покинула отчий дом. Получив образование в художественной школе при Доме архитекторов Москвы, девушка загорелась мечтой стать дизайнером. Для этого ей нужно было поступить в одно из ведущих европейских учебных заведений.
Родители Анастасии одобрили выбор дочери и оказали ей поддержку. Благодаря этому девушка стала студенткой престижного британского вуза Central Saint Martins.
Новую страницу своей биографии Анастасия начала в США. Девушка перебралась за океан и продолжила обучение в известном нью-йоркском университете дизайна Parsons. Как утверждает Екатерина Стриженова, свою учебу Анастасия завершила успешно, пишет
Екатерина и Александр Стриженовы с дочкой Сашей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Вот уже больше десяти лет дочка Александра Стриженова находится в браке. На помолвку она получила от жениха кольцо Tiffany. Мужем Анастасии стал российский финансист Петр Грищенко. Церемония венчания состоялась в России. Спустя четыре года Анастасия родила своего первенца — сына Петра.
Сегодня у пары трое детей — помимо старшего сына, в семье также есть двойняшки Александр и Григорий. С семьей Анастасия Грищенко живет в Америке.
Младшая дочка Екатерины Стриженовой окончила МГУ им. Ломоносова. С трехлетнего возраста Саша занималась художественной гимнастикой у Ирины Винер. Потом — танцами при знаменитом балете «Тодес».
В личной жизни 24-летней Саши Стриженовой все также замечательно. В 2023 году она вышла замуж за Антона Чурекова.