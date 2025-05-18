Сколько детей у Екатерины и Александра Стриженовых?

Александр и Екатерина Стриженовы счастливы в браке более трех десятилетий. Их старшей дочери Анастасии — 37 лет, а младшей Саше — 24 года. Они внешне похожи на родителей. За годы семейной жизни супруги заслужили уважение окружающих и приобрели гордое звание бабушек и дедушек.

Первенец пары — дочь Анастасия, давно покинула отчий дом. Получив образование в художественной школе при Доме архитекторов Москвы, девушка загорелась мечтой стать дизайнером. Для этого ей нужно было поступить в одно из ведущих европейских учебных заведений.

Родители Анастасии одобрили выбор дочери и оказали ей поддержку. Благодаря этому девушка стала студенткой престижного британского вуза Central Saint Martins.