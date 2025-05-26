Сколько браков было у Маргариты Симоньян?

Известная журналистка Маргарита Симоньян предпочитала гражданские браки. У нее за плечами незарегистрованный в ЗАГСе брак с тележурналистом и продюсером Андреем Благодыренко. С ним она прожила с 2006 по 2012 годы.

А затем в жизни Маргариты Симоньян появился режиссер Тигран Кеосаян. В близких отношениях с ним Симоньян состояла с 2012 года. В 2014-м Кеосаян развелся с женой, актрисой Аленой Хмельницкой.

Маргарита Симоньян в одном из интервью объясняла, почему не выходит замуж за Тиграна Кеосаяна. Симоньян искренне не понимала, для чего нужно регистрировать брак официально. Она признавалась, что ее пугала бумажная волокита, связанная со сменой статуса и фамилии.

И все же в 2022-м году Маргарита Симоньян вышла замуж за Тиграна Кеосаяна. Этот брак стал первым официальным в ее жизни. К моменту регистрации в ЗАГСе Симоньян и Кеосаян уже были родителями троих детей.