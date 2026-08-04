Скандал после концерта в «Лужниках»: Линочка Ли выдвинула обвинение против Вани Дмитриенко

Грандиозный концерт Вани Дмитриенко в Лужниках, собравший 70 тысяч зрителей, обернулся неожиданным резонансом. То, что задумывалось как трогательный семейный номер, многие восприняли как обман. Артист вывел на сцену свою сестру Леру Дмитриенко и вместе с ней исполнил хит «Ты со мной». Но внимательные слушатели заметили нестыковку — голос девушки подозрительно напоминал тембр оригинальной исполнительницы, певицы Линочки Ли.

Ситуация получила развитие, когда сама Линочка высказалась по поводу произошедшего. Артистка подчеркнула, что не имеет личных претензий к Ване или его команде, но считает важным прояснить ситуацию ради уважения к зрителям.

В центре конфликта — не столько личные отношения артистов, сколько вопрос честности перед аудиторией. Линочка не запрещает использовать песню, но настаивает: если трек звучит с ее вокалом, об этом нужно открыто говорить, а не создавать иллюзию нового исполнения.

К тому же Лина считает, что Ваня таким образом подставил свою сестру Леру. По словам Лины, девушка талантлива и вполне может петь своим голосом.

«Я не нахожусь в ссоре с Ваней или с кем‑то из членов его команды. Я ни разу не спела с ним нашу совместную песню за последние 3–4 года, потому что меня не зовут. Но да, я бы очень хотела. Хотите исполнить нашу песню с другим артистом — супер, пускай песня живет. Но тогда стоило бы убрать дорожки моего основного вокала, чтобы не вводить в заблуждение своего зрителя (70 000 человек в Лужниках и миллионы людей в социальных сетях). И, конечно, не подставлять Леру Дмитриенко. Она очень талантливая, это слышно по другим ее выступлениям», — высказалась Линочка в личном блоге.

Теперь поклонникам остается следить, как команда артиста отреагирует на критику — и будут ли в дальнейшем номера с этой песней строиться по другим правилам.

А вы как считаете, Ваня Дмитриенко должен признаться публично в использовании чужого вокала? Поделитесь в комментариях.