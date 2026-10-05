Синди Кроуфорд намерена судиться с рехабом, в котором умер ее сын

По данным RadarOnline, Кроуфорд и Гербер намерены подать в суд как на само учреждение, так и на куратора по трезвости, который сопровождал Пресли.

Они хотят получить полный отчет о том, что происходило с сыном с момента поступления в клинику и до его смерти, а также понять, почему его оставили одного в палате через несколько часов после заселения.

«Синди и Рэнди хотят не просто получить ответы — они хотят добиться ответственности. Они изучают все доступные юридические варианты. Если были допущены ошибки, они намерены добиваться последствий», — заявил инсайдер.

Близкие друзья пары говорят, что супруги полны решимости сделать все, чтобы подобный кошмар не повторился ни в одной другой семье. По их словам, Пресли отправили в клинику, потому что ему нужна была помощь, и теперь главный вопрос — как уязвимый 27-летний парень оказался один за несколько часов до смерти, и кто должен был за ним следить.

Пресли Гербер скончался 20 сентября 2026 года в реабилитационном центре в Санта-Монике. По данным полиции, его смерть расследуется как предполагаемая передозировка, следов насильственной смерти не обнаружено. Медики констатировали смерть в 9:45 утра.

Вскрытие было проведено на следующий день, однако причина и обстоятельства смерти остаются неопределенными — назначены дополнительные исследования, которые могут занять несколько месяцев.

Пресли Гербер — старший сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, брат модели и актрисы Кайи Гербер. Он начал модельную карьеру в 15 лет, работал с Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Burberry и другими брендами. В последние годы Пресли открыто говорил о борьбе с депрессией, паническими атаками и зависимостью. В 2019 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде, позже он проходил лечение в клиниках.

В декабре прошлого года Пресли опубликовал видео, где рассказал о приеме антидепрессантов и ксанакса от панических атак, признавшись, что пережил много потерь.