Синцов из "Дома-2" отреагировал на сообщения о жизни в подъезде: что он сказал

Интернет взорвался обсуждениями о судьбе бывшего участника шоу "Дом-2" Ивана Синцова. В Сеть попала информация, что он якобы остался без жилья, ночует в подъездах и дебоширит. И такой образ жизни молодой человек ведет уже практически полгода.

Категорический ответ Ивана Синцова

Иван Синцов не стал молчать и категорически отверг эти заявления. Он не согласился ни с одним из подобных утверждений. Бывший участник популярного телепроекта прямо дал понять, что слухи о его бездомности не соответствуют действительности.

Экс-участник "Дома-2" подчеркнул, что следит за собой и ведет обычный образ жизни. Он заявил, что не живет в подъездах и не оказался на улице. Разве что подрался и выпивал с друзьями на парковке. Ну с кем не бывает?!

"Это все бредятина! Я никогда не был бомжом. Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и все. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали", — заявил Синцов.

Ответные меры: суд и адвокат

Иван Синцов сообщил, что не намерен спускать все на тормозах. Он планирует действовать официально. Синцом хочет подать иск о защите чести и достоинства. Экс-участник подчеркнул, что уже нашел адвоката и готов к разбирательству. Синцов ясно дал понять, что не согласен с образами, которые ему приписывают в Сети.

Слухи о подъездах и бездомной жизни

В сети распространилась информация о том, что бывший участник шоу "Дом-2" Иван Синцов якобы стал бездомным и ночует в подъездах Подмосковья. Пользователи обсуждали, что экс-телезвезда якобы потерял нормальную жизнь и оказался на улице.

Ранее сообщалось, что фактически бомжует еще одна героиня телестройки Юлия Реутова. Правда, делает она это в теплом месте планеты, Таиланде. Юлию нашли в ужасном виде и сейчас пытаются связаться с ее родителями. Есть надежда, что они ищут дочь и будут рады встрече с ней.

