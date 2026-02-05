Симоньян восхитилась Хмельницкой: ошеломительная красавица

Маргарита Симоньян отреагировала на высказывание о себе поклонницы в соцсетях. Она довольно скромно отозвалась о своих внешних данных. А вот бывшую жену ныне покойного Тиграна Кеосаяна, актрису Алену Хмельницкую, вознесла.
Что сказала Симоньян о Хмельницкой
Маргарита Симоньян на днях разместила в личном блоге видео с участием своей свекрови Лауры Кеосаян. Оно спровоцировало обсуждение внешности любимой женщины режиссера Тиграна Кеосаяна. Одна из поклонниц написала в социальных сетях:
"Пересмотрела еще раз видео с Лаурой. Маргарита, вы очень похожи на нее внешне. И Хмельницкая тоже похожа", — написала одна из поклонниц.
Маргарита Симоньян не обделила вниманием этот комментарий и решила ответить. Журналистка спокойно отнеслась к сравнению и очень точно сформулировала свою позицию. Она восхитилась внешностью Алены Хмельницкой, а о своей отозвалась очень скромно.
"Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна", — написала Маргарита Симоньян в ответ.
Эта реакция сразу разошлась по соцсетям. Пользователи обратили внимание на то, как Симоньян подчеркивает красоту других женщин и при этом акцентирует, что главное для нее — мнение мужа.
О чем говорил Кеосаян в последних интервью
В комментариях под публикациями о паре продолжают вспоминать последние интервью Кеосаяна. Пользователи цитируют его слова о том, что журналистка вернула ему веру в семью и помогла обрести бесконечное счастье. Фанаты считают, что это абсолютная правда, ведь рядом с Маргаритой Кеосаян изменился.
Что сейчас происходит с Маргаритой Симоньян
Маргарита Симоньян осенью прошлого года похоронила Тиграна Кеосаяна. Он скончался после нескольких месяцев комы. На прощании с режиссером была и его бывшая жена Алена Хмельницкая. Она не скрывала своих слез.
Маргарита Симоньян сейчас проходит лечение от рака. Она перенесла операцию и несколько курсов химиотерапии. Маргарита потеряла волосы. Не так давно она показала, как выглядит без парика.
